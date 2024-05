Rozpoczęliśmy innowacyjne szkolenie Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj 20 maja 2024 r. Szkoła Policji w Katowicach jako pierwsza jednostka szkoleniowa w Polsce rozpoczęła realizację szkolenia zawodowego podoficerskiego tzw. metodą hybrydową.

Proces dydaktyczny prowadzony jest częściowo poprzez elektroniczne kształcenie na odległość za pośrednictwem platformy Polycom, a także dzięki zaangażowaniu nauczycieli stowarzyszonych z komend wojewódzkich, w formie kontaktu bezpośredniego ze słuchaczami. O wysokiej wadze tego przedsięwzięcia dla całego szkolnictwa policyjnego świadczy fakt, iż zainaugurował je osobiście Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Rafał Kochańczyk wraz z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafałem Stanisławskim.

W pierwszej edycji szkolenia podoficerskiego w tej formule przeszkolonych zostanie 72 kandydatów do korpusu podoficerskiego z 3 garnizonów: małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Przygotowanie tego przedsięwzięcia szkoleniowego było możliwe dzięki dobrej współpracy Szkoły Policji w Katowicach z wydziałami doboru/kadr i szkolenia komend wojewódzkich, koordynowanej przez Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia w tej formie było wyodrębnienie treści kształcenia, które mogą być realizowane w ramach elektronicznego kształcenia na odległość oraz te, do których niezbędne będzie wsparcie nauczycieli stowarzyszonych z komend wojewódzkich. Będą oni dzielić się swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną prowadząc zajęcia dla słuchaczy z zastosowaniem metod dydaktycznych aktywizujących.

Szkolenie zostało poprzedzone warsztatami metodycznymi dla policjantów z komend wojewódzkich wytypowanych do pełnienia roli nauczycieli stowarzyszonych, które odbyło się w Szkole Policji w Katowicach w dniach 7-8 maja. Celem warsztatów było wyposażenie przyszłych nauczycieli stowarzyszonych w narzędzia i techniki pracy ułatwiające realizowanie zajęć w nowej formule.

Zakończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego SZPd(O)-1/24 oraz egzamin końcowy zaplanowane zostały na dzień 10 czerwca 2024 r. Wszystkim jego uczestnikom życzymy owocnej nauki zakończonej sukcesem.

Już dziś dziękujemy komendantom wojewódzkim za wsparcie osobowe poprzez oddelegowanie do realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego doświadczonej kadry, a także techniczne poprzez udostepnienie sal dydaktycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt teleinformatyczny.

Dzięki nowej formule w tej edycji przeszkolonych zostanie jednorazowo 72 słuchaczy, nie powodując przy tym obciążenia kwaterunkowego szkoły, co z pewnością pozwoli na skierowanie do szkoły większej liczby policjantów rozpoczynających służbę w naszej formacji.

Inauguracja szkolenia była okazją do spotkania Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. dr Rafała Kochańczyka z kadrą kierowniczą i dydaktyczną szkoły, na którym Pan Komendant przedstawił kierunki rozwoju szkolnictwa policyjnego. Podkreślił potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, w tym elektronicznego kształcenia na odległość, co z powodzeniem realizowane było do tej pory w szkolnictwie akademickim.