Dwunaste Mistrzostwa Policji w Strzelaniu Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj W dniu 18 maja 2024 r. po pięcioletniej przerwie spowodowanej pandemią oraz modernizacją kompleksu strzelnic po raz dwunasty w Szkole Policji w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Policji w Strzelaniu.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. Za przygotowanie i organizację zawodów odpowiedzialny był Zakład Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. W organizację aktywnie włączyły się również Zarząd Główny i Szkolny NSZZ Policjantów. Do udziału w zawodach zaproszone zostały reprezentacje komend wojewódzkich i jednostek szkoleniowych Policji oraz reprezentacje innych służb mundurowych. Ogółem w mistrzostwach wzięło udział 97 osób reprezentujących 32 drużyny.

Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa, doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach. W pierwszej należało oddać 2 razy po 10 strzałów do tarcz Ts-2 w wyznaczonym czasie: do pierwszej tarczy w czasie 2 minut, do drugiej w czasie 30 sekund. Druga konkurencja to strzelanie z 50 metrowym dobiegiem, po którym zawodnicy oddawali łącznie 20 strzałów do dwóch tarcz Nt-23p i Ts-2.

Wszystkie strzelania odbywały się z odległości 25 metrów. Ponadto dla 8 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej odbyła się konkurencja finałowa, w której do zdobycia był Puchar 25-lecia Szkoły Policji w Katowicach ufundowany przez Komendanta Szkoły. Dodatkowo Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów ufundował trofeum „Sokole Oko” dla zawodnika, który trafi najwięcej dziesiątek w dwóch konkurencjach podstawowych.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła i zdobyła Puchar Komendanta Głównego Policji reprezentacja Szkoły Policji w Katowicach, drugie miejsce i Puchar Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zdobyła drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, trzecie miejsce i Puchar Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zdobyli strzelcy Komendy Stołecznej Policji.

W klasyfikacji indywidualnej bezkonkurencyjny okazał się reprezentant Szkoły Policji w Katowicach Adam Hetman, który wynikiem 373 pkt. zdobył Puchar Komendanta Głównego Policji oraz tytuł Mistrza Policji w Strzelaniu, drugie miejsce i Puchar Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z wynikiem 362 pkt. wywalczył Rafał Sokołowski z KWP we Wrocławiu, trzecie miejsce z wynikiem 352 pkt. zajął reprezentant KWP w Gdańsku Janusz Skosolas, który otrzymał Puchar Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zarówno Puchar 25-lecia Szkoły Policji w Katowicach jak i trofeum „Sokole Oko” powędrowały do świeżo upieczonego Mistrza Policji w Strzelaniu Adama Hetmana.

Szczegółowe wyniki dostępne są w załączonych komunikatach klasyfikacyjnych.

Puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz nagrody wręczyli Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski, Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij oraz Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów nadkom. Paweł Sitko.

Impreza przebiegała w miłej, sportowej atmosferze i przy pięknej majowej pogodzie. Uczestnicy jak zwykle mogli skosztować najlepszej grochówki przygotowanej przez Sekcję Żywnościową Szkoły Policji w Katowicach.

Mistrzostwa uatrakcyjniły wystawy oraz pokazy sprzętu militarnego przeprowadzone przez firmy: Centrum Szkoleń Militarno-Bojowych AR, Shelve sp. z o.o., EMJOT oraz „Bażant”. Uczestnicy zawodów mogli zapoznać się z bronią palną, symulatorami strzeleckimi, płytami balistycznymi, komorami do oddawania strzałów kontrolnych oraz wieloma innymi nowoczesnymi rozwiązaniami. Wystawcy przekazali również upominki dla zawodników zajmujących czołowe lokaty.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy w przyszłym roku.