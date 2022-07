Święto Policji 2022 Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku uroczyste obchody Święta Policji pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, odbyły się w naszej szkole 18 lipca o godz. 13.00.

Święto Policji obchodzone corocznie 24 lipca nawiązuje do Ustawy o Policji Państwowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku. 103 lata temu swoją działalność rozpoczęła formacja, która na przestrzeni minionych lat, stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego zapisała wiele chlubnych kart naszej historii. To my dzisiaj kontynuujemy tę tradycję, nosząc z dumą policyjny mundur.

Dzisiejsze obchody policyjnego święta nabierają szczególnego charakteru. W tym roku bowiem przypada setna rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski oraz setna rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego.

W celu uczczenia tego święta w dniu dzisiejszym, na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach wręczono odznaczenia i medale oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom naszej Szkoły.

Po odegraniu hymnu państwowego oraz złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r. głos zabrał Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

Komendant Szkoły serdecznie przywitał przybyłych gości, w tym m.in.: I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, Doradcę Wojewody Śląskiego ds. bezpieczeństwa Pana Tomasza Miłkowskiego, Sekretarza Województwa Pana Dariusza Ptasia, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. dra Rafała Kochańczyka, Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu gen. bryg. SG Adama Jopka oraz wszystkich przedstawicieli współpracujących ze szkołą stowarzyszeń, służb mundurowych, straży i inspekcji.

Insp. Jarosław Gałuszka w swoim wystąpieniu podczas uroczystości, przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin. Po wystąpieniu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Uroczysty apel uświetniła swoją obecnością Kompania Honorowa z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz orkiestra policyjna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W dniu dzisiejszym odznaczeni i awansowani:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, niżej wymienione osoby odznaczył:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

mł. insp. Henryka Barteckiego,

mł. insp. Piotra Sobiecha.

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

nadkom. Mariusza Milowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, niżej wymienionym policjantom nadał:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”:

asp. szt. Robertowi Klimie,

asp. szt. Łukaszowi Rybińskiemu.





Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2022 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Barbarę Biestek,

nadkom. Tomasza Czyloka,

nadkom. Wojciecha Górę,

nadkom. Magdalenę Kubicę,

nadkom. Mariusza Milowskiego.



Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2022 r. przedterminowo mianował niżej wymienionych policjantów:

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Grzegorza Domaradzkiego.

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Adama Kaliściaka,

podkom. Łukasza Sowisza.

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Marcina Kurpasa,

Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2022 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Tomasza Głuchowskiego,

kom. Grzegorza Łagódkę,

kom. Pawła Sitkę.

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Katarzynę Nowakowską,

podkom. Piotra Sochackiego.

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Dawida Kądziołę,

st. asp. Macieja Kuchtę,

st. asp. Klaudiusza Łuszcza,

st. asp. Adriana Sacharczuka.

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

asp. Katarzynę Kurpas,

asp. Dariusza Napierałę,

asp. Pawła Oleksińskiego.



ASPIRANTEM POLICJI

mł. asp. Rafała Babińskiego,

mł. asp. Damiana Bajona,

mł. asp. Pawła Bartuska,

mł. asp. Marka Chrapkiewicza,

mł. asp. Kazimierza Gemborysa,

mł. asp. Adriana Grelę,

mł. asp. Krystiana Kordę,

mł. asp. Mariusza Małka,

mł. asp. Michała Mikołajczyka,

mł. asp. Witolda Pietrzyka,

mł. asp. Krzysztofa Włocha,

mł. asp. Krzysztofa Zborowskiego.





MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI

sierż. szt. Izabelę Mreńcę,

sierż. szt. Jakuba Nazorka,

sierż. szt. Vanessę Nogaj.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie w służbie oraz pracy:

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała:

podinsp. Violetta Grudzień.

Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymali:

podkom. Daniel Głowacki,

Pani Małgorzata Pikulska.