Znakomity start w zawodach w Kanadzie Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 28 lipca – 6 sierpnia w kanadyjskim Winnipeg odbyły się XX igrzyska służb mundurowych „World Police and Fire Games”, w których uczestniczył nasz wykładowca podinsp. Witold Kreihs.

W zawodach rywalizowało ponad 8 tysięcy zawodników w 58 dyscyplinach. Uczestnicy reprezentowali ponad 50 krajów. Po raz dziesiąty z rzędu udział w tych zawodach wziął podinsp. Witold Kreihs starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. Wystartował w siedmiu konkurencjach należących do dwóch dyscyplin sportu, tj. lekkiej atletyki oraz wyścigach na ergometrze wioślarskim. Wszystkie starty zakończyły się zdobyciem medalu. Cztery razy stawał na najwyższym stopniu podium w dyscyplinch: biegu na 100 metrów przez płotki, wyścigach na ergometrze wioślarskim indywidualnie na dystansie 2000 m oraz 500 m, a także na dystansie 1000 m w parze z Natalią Chrzanowską z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie, raz na drugim stopniu podium w pchnięciu kulą i dwa razy na najniższym stopniu podium w rzutach dyskiem i młotem. Najbardziej wartościowym startem naszego wykładowcy był wyścig na ergometrze wioślarskim indywidualnie na dystansie 500 metrów, w którym poprawił własny rekord igrzysk ustanowiony w 2022 r. w Rotterdamie.

Pobyt w Winnipeg to w głównej mierze czas startów, ale także zwiedzania, odpoczynku oraz spotkań z poznanymi tam rodakami, którym należą się ogromne podziękowania za pomoc i kibicowanie. Wyjazd do Kanady to wspólne przedsięwzięcie zrealizowane wraz z przyjaciółmi Piotrem Chrzęszczykiem nadleśniczym z Nadleśnictwa Świerklaniec, który zdobył srebrny medal w badmintonie i Olgierdem Stańskim funkcjonariuszem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który zdobył dwa złote medale w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą.

Kolejne igrzyska zostały zaplanowane na przełomie czerwca i lipca 2025 r. w amerykańskim stanie Alabama, a miastem goszczącym uczestników będzie Birmingham.

Fot.: Witold Kreihs i Danny Truong